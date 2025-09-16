Türk sporu tarihi bir eşikten geçerken 85 milyon olarak tek yürek olmanın gururunu yaşadık.

Voleybolla başlayan altın çağ, Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası’ndaki ikinciliğiyle devam etti. Yenilmez olan İtalya karşısında ezilmeden kafa kafaya oynayıp, kıl payı dünya şampiyonluğunu kaçırmak Türk kadınlarının gücünü gösterdi. Dünya ikinciliği tarihe altın harflerle yazıldı.

Futbolda İspanya’ya karşı alınan 6-0’lık yenilgiyle yaşadığımız şok; A Milli Erkek Basketbol Takımı’yla kısa sürdü. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan galibiyetiyle birlikte 8’de 8 yaparak finale yükseldi. Almanya’yı elimizden kaçırdık; Avrupa şampiyonluğu gitti.

Sonuç olarak iki şampiyonluğu kaçırdık ama çok şeyler kazandık. Her kesimden insanımız birlik oldu; “TÜRKİYE... TÜRKİYE” diyerek bağırdı. Çok güzel oldu, özlemiştik. Artık dünden daha umutluyuz. Yakın zamanda milli arenada kazanılacak şampiyonlukların ayak seslerini de duyurduk.

BİBEROVİC PİŞMANLIĞI

Avrupa Şampiyonası’nda milli kadroda yer almayan Tarık Biberovic’te acı gerçekler ortaya çıktı. Bosna Hersek, Tarık’ın Türkiye formasını giymesi için TBF’den 2 milyon Dolar istedi. Federasyon bu rakamı fazla bulup, ödeme yapmadı ve yıldız oyuncu kadroya alınmadı. Tarık’lı bir şampiyona daha farklı olabilirdi. Oysa ki yıldız voleybolcumuz Melissa Vargas’ı Küba’dan 1.5 milyon Dolar’a transfer edip, Türk yapmıştık.