Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Napoli’deki NATO Müşterek Kuvvetler Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ülgen, ABD’li Kuvvet Komutanı Oramiral Gerorge M. Wikoff tarafından askeri tören ve bando ile karşılandı. Ülgen, burada görev yapan Türk subaylarıyla da görüştü.

Elif Çomoğlu Ülgen

SAVUNMA BRİFİNGİ

Ülgen’e, saldırılara karşı caydırıcı rol oynamak ve savunmaya katkıda bulunmak amacıyla 2004’te kurulan Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanlığı konusunda bilgi verildi. Roma’ya dönen Ülgen’i NATO Savunma Koleji General-Amiral Kursuna katılan Tümamiral Refik Tezcan ile Tuğgeneral Tolga Çemrek ziyaret etti. Ülgen, Türkiye’nin Dubai’ye atadığı ilk kadın başkonsolos ve Nelson Mandela’nın ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti’ne atanan ilk kadın büyükelçi olmuştu. 55 yaşındaki Ülgen, Çalışma Ataşesi babasının görevi nedeniyle Almanya’da doğdu. Pakistan, Cenevre ve NATO Daimi Temsilciliği’nde görev yaptı. Üç çocuk annesi Ülgen, 28 Şubat 2025’te Roma Büyükelçiliği’ne atanmıştı.