Muhalif siyasetçilere yapılan operasyonların ardından cin şişeden çıktı, Türk Lirası’na dayalı varlıklara yatırım yapan vatandaşlar dövize yöneldi. Para piyasası fonlarından 10 günde 649 milyar liralık rekor çıkış yaşanırken, döviz mevduatları ise 185 milyar dolara ulaşarak son bir yılın zirvesine ulaştı.

15.8 MİLYARLIK ARTIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının yarattığı şok etkisiyle ekonomik programa güven azalırken, 19 Mart günü dolar 42, Euro 45 lirayı geçmişti. Kısa süreli artış uyuyan devi uyandırdı ve vatandaşlar ile şirketlerden oluşan yurt içi yerleşikler, 21 Mart haftasında parite etkisinden arındırıldığında 5.9 milyar dolarlık döviz aldı. İş Yatırım’ın hesabına göre döviz mevduatları yılbaşından bu yana da parite etkisinden arındırılmış şekilde 15.8 milyar dolar artış gösterdi. Parite etkisiyle beraber baktığımızda ise 2024 sonunda 163.2 milyar dolar olan döviz büyüklüğü, 21 Mart’ta 185 milyar dolara tırmandı.

FONLARDAN ÇIKIŞ

Bu dönemde vatandaşların döviz mevduatları 102.3 milyar dolardan 113 milyar dolara, şirketlerin mevduatı da 60.8 milyar dolardan 71.2 milyar dolara yükseldi. Bankacılık sistemindeki yabancı para mevduatı bir haftada 527.5 milyar lira artarak 7.4 trilyon liradan neredeyse 8 trilyon liraya çıktı, dolarizasyon endişeleri büyüdü. Diğer yandan 5 trilyon liradan fazla varlığın bulunduğu yatırım fonlarında da İBB’ye soruşturmaların etkisi görüldü. 18 Mart-28 Mart döneminde yatırım fonlarından 440.2 milyar liralık çıkış izlendi. Bu dönemde döviz ve altın fonlarına para girişi yaşanırken, hisse, borçlanma araçları ve para piyasası fonlarındaki birikimler azaldı.

Para piyasası fonu yarı yarıya azaldı

Fonlarda en büyük kaçış günlük negatif getirilerin görüldüğü para piyasası fonlarında yaşandı. Fonların büyüklüğü 18 Mart’ta 1 trilyon 443 milyar liraydı, dün 802 milyar 217 milyon liraya kadar indi. Para piyasası fonlarındaki birikimin yüzde 44.4’ü (649 milyar lira) 10 günde TL’den vazgeçti. Piyasadaki faizlerin yükselmesiyle borçlanma araçları fonunda da düşüş izlendi. 10 günde bu fonların büyüklüğü 49.2 milyar lira azaldı.