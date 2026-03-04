Altın hafta başından bu yana 425 dolarlık kayıp verdikten sonra çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselerek kayıplarını telafi etti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını artırması ve yükselen jeopolitik belirsizlik, güvenli liman talebini destekledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın hafta başından bu yana sert kayıplar verdi. Pazartesi günü 5 bin 418 dolara yükselen ons altın, dün akşam seansında 4 bin 993 dolara kadar gerileyerek 425 dolar kayıp verdi. Yeni günde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Dün 4 bin 992 dolara kadar gerileyen ons altın yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün sabah seansında 08.10'da 5 bin 162 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altın görülen toparlanmalar ve dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisiyle, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Gram altın 7 bin 57 liraya geriledi. Bugün sabah seansında 08.10'da 7 bin 301 lirada hareketleniyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 524 lirada bulunuyor.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, “Altının birkaç gün içinde bu düşüşü telafi etmesi şaşırtıcı olmaz. Geçen yılın başından bu yana doların ve tahvil getirilerinin seyrine rağmen kendi hikâyesini yazıyor ve dirençli kalmayı sürdürüyor” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın Orta Doğu’dan enerji ihracatını durdurmasıyla küresel petrol ve gaz fiyatları sert yükseldi. Tahran’ın gemilere ve enerji tesislerine saldırması, Körfez’de deniz trafiğini kapatması ve Katar’dan Irak’a kadar üretim kesintilerine yol açması piyasaları sarstı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.