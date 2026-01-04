Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi’ndeki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Sabah saatlerinde evden kimsenin çıkmadığını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine eve giren ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Zübeyir Canatan’ın Ankara’da polise teslim olduğu, gözaltına alındığı ve ilk ifadesinde olayı “cinnet” sonucu gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Evin sahibi Şaban Bülüç ise ailenin iki yıldır kiracı olduğunu, şimdiye kadar herhangi bir tartışmaya şahit olmadıklarını belirtti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.