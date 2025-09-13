Mersin’in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’ndeki Mezitli Belediyesi’ne ait Amfi Tiyatro’da dün akşam düzenlenen Blok3 konserinde bazı gençler, konseri çatıda izlemeye çalıştı. Özel güvenlik görevlileri, çatıya çıkan kişilere müdahale etti.

Müdahale sırasında gençlerden biri 2 metre yükseklikteki çatıdan itilirken, bir genç ise darbedildi. Çatıdan düşen kişi kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkarak bölgeden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.