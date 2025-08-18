Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da güvercinlerin beslenmesi krize neden oldu.



Mumbai mahkemesi, Hindistan'ın güneyinde yer alan kentte kamusal alanlarda güvercinlere yem atılmasını yasaklarken, kararı uygulamaya çalışan belediye yetkilileri ile halk sağlığı savunucuları ve kuşseverler arasında kriz yaşanıyor.

PROTESTOCULAR POLİSE SALDIRDI

Ay başında, onlarca yıllık bir “kabutarkhana”nın (güvercin besleme alanı) kapatılmasına karşı çıkan yüzlerce kişi polisle iki kez çatıştı.

Protestocular brandaları yırtıp süresiz açlık grevi tehdidinde bulunurken, yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı. Yasağın gerekçesi, güvercin dışkılarının yol açtığı sağlık riskleriydi.



GÜVERCİN NÜFUSUNDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Araştırmalar, güvercin dışkılarının akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonları ve kalıcı solunum sorunlarına yol açabildiğini ortaya koyuyor.

Hindistan’da güvercin nüfusunun 2000 yılından bu yana yüzde 150’den fazla arttığı, bunun da ciddi ekolojik ve sağlık sorunları yarattığı belirtiliyor.

2023 “State of India’s Birds” raporuna göre, her bir güvercin yılda 15 kilograma kadar dışkı üretebiliyor.



Geçtiğimiz yıllarda Delhi’de bir çocuğun, güvercin dışkısına uzun süre maruz kalması sonucu hayatını kaybetmesi, uzmanların uyarılarını güçlendirdi.