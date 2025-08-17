2003 Rusya Güzellik Kraliçesi Victoria Lopyreva, Türkiye'ye geldi.

Özel uçakla geldiği Türkiye'de lüks bir tatil organize eden Lopyreva, dört arkadaşı ve çocuğuyla doyasıya eğlendi.

Victoria Lopyreva önce Marmaris'e gitti. Birkaç gün teknede kalan Lopyreva, daha sonra lüks bir otele geçiş yaptı.

Lopyreva, çocuğu ve arkadaşlarının bir sonraki durağı da Bodrum oldu. Ünlü manken en pahalı otelde kaldı ve lüks mekanlara gitti.

Lopyreva sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Eskiden sadece çılgın kızlar gezisi yapardık. Şimdi 4 çocukla gerçek bir mutluluk yaşıyoruz" notunu düştü.