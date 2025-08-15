Filipinlerde yaşayan ve on yıl önce güzellik kraliçesi seçilen 35 yaşındaki Aguene arandaaz 3 hafta önce ortadan kayboldu.
GÜZELLİK KRALİÇESİNİN FECİ ÖLÜMÜ ÜLKEDE ŞOK ETKİSİ YARATTI
Balıkçı barınağına yakın bölgede dalış yapan yerel balıkçıların denizin dibinde boynundan zincirlenmiş ayaklarına ağırlık bağlanmış ve ağzı bantlandıktan sonra kafasına çuval geçirilmiş olarak cesedi bulunan güzellik kraliçesinin ölümü ülkede şok etkisi yarattı.
Polis yaptığı araştırmada Arandaza’nın Ormoc şehrinin ortasında üç silahlı adam tarafından kaçırıldığını ve işkence edildikten sonra ayaklarına ağırlık bağlanıp boynundan zincirlenerek, elleri ve ayakları bağlanarak denize atıldığını tespit etti.
Polisin güzellik kraliçesinin vahşi cinayet olayı ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.