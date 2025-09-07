Isparta’da güzellik merkezi sahibi Buket Gülver (31), evinde ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Merkez ilçeye bağlı Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan Buket Gülver’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kadını hareketsiz şekilde buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Buket Gülver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Gülver’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla netlik kazanacak.