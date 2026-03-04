Olay, 7 katlı bir iş merkezinin 4’üncü katındaki güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre Nagihan K.’nın iş yerine gelen Halit D., içerideki kişileri dışarı çıkarttıktan sonra kapıyı kilitledi ve silah sesleri duyuldu.

İKİ KİŞİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, iki kişiyi başlarından vurulmuş şekilde buldu.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Nagihan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Halit D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Halit D.’nin eski kız arkadaşını vurduktan sonra kendisine ateş etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.