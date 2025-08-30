Küçükçekmece’de polis ekiplerince 14 güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Çalışmalarda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 3’ü iş yeri sahibi 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, 'nitelikli dolandırıcılık', 'açığa imzanın kötüye kullanılması' ve 'bedelsiz senedi kullanma' suçları kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde ayrıca 3 iş yerine “ruhsatsız sağlık hizmeti vermek” suçundan işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.