Cuma günü Fransa'nın güneydoğusundaki Isere bölgesinde bir güzellik salonuna el bombası atılması sonucu, bir 5 yaşındaki bir çocuk olmak üzere en az altı kişi yaralandı.

Failler tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde yüzü maskeli, tamamen siyah kıyafetler giyen saldırganların el bombasının pimini çekip içeri fırlattığı görüldü.

Bombayı içeri atan faillerin kaçtığı, bombanın ise içeride patladığı görüntülendi. Bombanın bir ses bombası olduğu tahmin ediliyor.

Olaydan sonra polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine ulaştı. Mağdurların hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırılmadıkları aktarıldı.