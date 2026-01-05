

Kızı Selin ile oğlu Emir'in babası, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayınca ortalık karışmıştı. Eşi küplere binmiş, "Maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından Aksoy'u kaldıran Güzide Duran mahkemeye koşmuş, "Sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır" demişti.

Aylardır da babaları ile İtalya'da kalan çocuklarını göremeyen Duran, Aksoy'a şu sözlerle sitem etmişti: "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir. Fakat çocukların intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor" demişti.

Eski manken geçenlerde de çocuklarını görmek amacıyla Roma'ya gitmişti. Ancak çocuklar görüşmek istemediklerini belirterek kapıyı açmamıştı. Adnan Aksoy da Güzide Duran hakkında yasal yollara başvurmuş ve mahkeme tarafından Duran'a 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilmişti.

"KAN KUSA KUSA ÖDESİN BEDELİNİ"

Yaşananların ardından Güzide Duran bugün sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Duran "Çok ağır bir beddua olacak ama, ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini" ifadelerini kullandı.