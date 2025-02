1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008'de iş insanı Adnan Aksoy ile dünya evine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürülen Duran, bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu söylemişti.

Duran, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiaları hakkında da "Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum. Konuşamam. Ben de o haberlerin çıkmasına çok şaşırdım" açıklamasını yapmıştı.

"EVET PİŞMANIM"

Şimdilerde 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ekrana dönmeye hazırlanan Güzide Duran, "Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet pişmanım. Çocuklarıma çok güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim. Çocuklar şu an Roma'da yaşıyor. Ben İstanbul'da olmak istiyorum. 16 yıl oldu Amerika'da ve İtalya'da yaşayalı, ülkemden ayrı kalalı."