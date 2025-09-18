Kızı Selin ile oğlu Emir'in babası, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayınca ortalık karışmıştı. Eşi küplere binmişti.

Babaları ile İtalya'da kalan Selin ve Emir'i çok özlediğini ifade eden Duran içini dökmüştü.

"Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir. Fakat çocukların intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor" demişti.

Geçenlerde de Marmaris'te bir gece kulübünde Fikret Orman ile öpüşürken yakalanan Güzide Duran'a sosyal medyada tepki yağmıştı.

Duran, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Fikret Orman ile çıktığı tatilin güzel geçtiğini belirten eski manken "Artık döndük, bugün de kız arkadaşımla yemeğe çıktık" ifadelerini kullandı.

Güzide Duran Fikret Orman ile ilişkisi hakkındaki sorulara "Her şey yolunda... Fikret Bey de iyi, gayet iyiyiz" yanıtını verdi.

"HÂLÂ SAYGI DUYULMAYAN ŞEYLER VAR"

Çocuklarının babası Adnan Aksoy hakkında yöneltilen sorulara ise temkinli yaklaşan Duran, "Neredeyse bir yıl oldu boşanalı ve hâlâ saygı duyulmayan şeyler var. Bir şey demek istemiyorum" dedi.