“Eşimin Soyadını Artık Taşımak İstemiyorum”

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre, boşanma süreci sancılı geçen Güzide Duran Aksoy, evliliği henüz resmen bitmeden soyadı değişikliği için İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe sundu. Ünlü manken, dilekçesinde “Artık kendi kimliğimi geri almak istiyorum” diyerek babasının soyadı olan “Duran”’ı yeniden kullanmak istediğini belirtti.

“Özgürlüğümü İstiyorum”

Duran, mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin soyadını taşımak istemediğini vurgulayarak, “Devam ettirmek istemediğim evliliğin sembolü olan bu soyadı beni temsil etmiyor. Bir an önce kendi soyadımı alarak özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Ünlü manken, bu kararını sosyal medyada da takipçileriyle paylaşmış, kullanıcı adını “Güzide Duran” olarak güncellemişti.