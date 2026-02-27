Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran, Adnan Aksoy’un 7 Kasım 2024’te “şiddetli geçimsizlik” ve “zina” iddialarıyla açtığı boşanma davasına karşı, Güzide Duran’ın açtığı karşı dava süreci sürüyor. Gizlilik kararı bulunan dosyanın önceki celsesinde mahkeme, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’ın tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti.

FİKRET ORMAN TANIK OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, bugün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Fikret Orman tanık sıfatıyla ifade verdi. Okan Buruk’un ise bir sonraki duruşmada dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme heyeti davayı ileri bir tarihe erteledi.

İLİŞKİLERİNİ AÇIKLADILAR

Boşanma süreci devam ederken Duran’ın, bir dönem Fikret Orman ile birlikte görüntülenmesi ve ilişkilerini kamuoyuna açıklaması da dosyada dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.