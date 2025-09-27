Kızı Selin ile oğlu Emir'in babası, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayınca ortalık karışmıştı. Eşi küplere binmişti, "Maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından Aksoy'u kaldıran Güzide Duran mahkemeye koşmuş, "Sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır" demişti.

Güzide Duran sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla İtalya'da yaşayan oğlu Emir ve kızı Selin'in babası Adnan Aksoy'a sitem etti.

Duran, Roma'ya gidip çocuklarını göremeyince siyah bir zemin üzerine, "Onlar benim de çocuklarım" notunu düşerek eşini etiketledi ve isyanını dile getirdi.