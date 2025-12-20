

Kızı Selin ile oğlu Emir'in babası, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayınca ortalık karışmıştı. Eşi küplere binmiş, "Maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından Aksoy'u kaldıran Güzide Duran mahkemeye koşmuş, "Sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır" demişti.

Aylardır da babaları ile İtalya'da kalan çocuklarını göremeyen Duran, Aksoy'a şu sözlerle sitem etmişti: "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir. Fakat çocukların intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor" demişti.

GECE YARISI GERGİNLİK

Eski manken geçen günlerde Roma'nın yolunu tuttu. Çocuklarına ulaşmakta zorlanan Duran, gece yarısı onların yaşadığı eve gitti.

Sabah'ın haberine göre, Duran'ın kapıya gelmesine rağmen çocuklar görüşmek istemediklerini belirterek kapıyı açmadı. Çocuklar, durumu babaları Adnan Aksoy'a iletti. Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Duran'ın yüksek sesle bağırması üzerine çevredeki komşular rahatsız oldu ve durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflar arasındaki tartışmaya müdahale etti.

Yaşananların ardından Adnan Aksoy'un, Güzide Duran hakkında yasal yollara başvurduğu ve mahkeme tarafından Duran'a 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.