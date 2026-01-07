Boşanma davaları yılan hikayesine dönen Güzide Duran ile Adnan Aksoy, son görülen davada da boşanamadı. Mahkeme çiftin boşanma davasına iki ismi ekleyerek tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Bu kişiler, Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ile Duran'ın sevgilisi Fikret Orman...

YİNE BOŞANAMADI...

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen ünlü manken Güzide Duran, 18 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Karşılıklı boşanma kararı alan çift bir türlü boşanamazken duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görüldü.

2 ÜNLÜ İSİM TANIK OLARAK DİNLENECEK

1 saate yakın süren duruşmanın ardından mahkeme, Adnan Aksoy'un tanıkları olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

BİR AN ÖNCE BOŞANMAK İSTİYOR

Duruşma sonrası gözyaşlarını tutamayan Güzide Duran, bir an önce boşanmak ve çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi. Duran'ın Fikret Orman'la bir süredir sevgilisi olduğu biliniyor.