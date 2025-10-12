Haaland’dan Hat-Trick, Norveç’ten Gövde Gösterisi

Ullevaal Stadı’nda oynanan mücadelede Norveç, maça hızlı başladı. Ev sahibi ekibin gollerini 27, 63 ve 72. dakikalarda Erling Haaland kaydederken, yıldız futbolcu performansıyla alkış topladı. Norveç’in diğer golleri ise 18. dakikada Khalaili ve 28. dakikada Nachmias’ın kendi kalesine attığı golle geldi.

“Gazze’ye Özgürlük” Pankartlı Taraftar Sahaya Girdi

Maçın 78. dakikasında karşılaşmaya ilginç bir an damga vurdu. Norveçli bir taraftar, üzerinde “Gazze’ye özgürlük” yazılı tişörtle sahaya girdi. Güvenlik güçleri, taraftarı kısa sürede etkisiz hale getirerek sahadan çıkardı.

Norveç Liderliğini Bırakmadı

Bu sonuçla birlikte Norveç, grupta oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Konuk ekip İsrail ise 9 puanda kaldı. I Grubu’nun bir sonraki haftasında Norveç, Estonya deplasmanına çıkacak; İsrail ise zorlu İtalya deplasmanında puan arayacak.