Manchester City ve Norveç Milli Takımı'nın yıldızı Erling Haaland, bu sezon gol yollarında fark yaratmaya devam ediyor.

Manchester City'de 15 maçta 19 gol ve 1 asistle mücadele eden Haaland, Norveç Milli Takımı'nı da sırtlamaya devam ediyor. Tarihi bir performansa imza atan 25 yaşındaki golcü, rekora bir maç uzakta.

REKORUN EŞİĞİNDE

Haaland, bu sezon Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 4 müsabakada 12 gol ve 2 asist kaydetti ve elemelerdeki 8 maçı 16 golle tamamlayarak Norveç'i 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan isimler arasında yer aldı.

Norveç'in oynadığı son maçta İtalya'ya iki gol atan Haaland, üst üste 11 uluslararası maçta gol kaydetti. Söz konusu istatistiğin ardından Norveçli yıldız, 1961'de Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın 63 yıllık rekorunu egale etti. Haaland, Norveç formasıyla bir sonraki maçta da gol atarsa rekorun yeni sahibi olacak.