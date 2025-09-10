2026 Dünya Kupası elemelerine damga vuran maçta Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland 5 gol atıp 2 asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Aasgaard ise sadece 12 dakika hat-trick yaptı.

İKİNCİ YARIDA GOL OLUP YAĞDILAR

Golleri; Myhre (6') Haaland (11', 36', 43', 52', 83') Odegaard (45+1') ve Aasgaard (67', 76', 79', 90+1) kaydetti.

Bu sonuçla 15 puana ulaşan Norveç, grup liderliğini pekiştirdi. Moldova ise henüz puanla tanışamadı.

Norveç, gruptaki sıradaki maçlarında İsrail, Estonya ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.