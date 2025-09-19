UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Napoli karşı karşıya geldi. İngiliz devi, İtalyan ekibini 2-0 mağlup etti.
Napoli'yi yıkan golleri Erling Haaland ve Jeremy Doku kaydederken Norveçli golcü bulduğu sayı ile Devler Ligi tarihine geçti.
EN HIZLI 50. GOL
Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49. maçında 50. golünü kaydetti. Norveçli futbolcu, 49 maçta 50 gole ulaşarak Devler Ligi tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu ünvanını elde etti.
Takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği tarihi golle sezona iz bırakarak başladı.