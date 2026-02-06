Araç muayene istasyonlarından 5G ihalesine, Çayırhan Termik Santrali’nden İstanbul Kalamış Marina’ya kadar kısa sürede büyük özelleştirmeler yaparak para arayan iktidarın yeni hedefi köprü ve otoyollar oldu.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in iddiasına göre AKP, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yanı sıra en az 9 ücretli otoyolu özelleştirmek için İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Ernst&Young’a yetki verdi. Vatandaşa daha büyük zamlar olarak yansıyacak, iktidara ise 7 milyar doların üzerinde kaynak sağlayabilecek özelleştirmede Kanada merkezli BTY Group, teknik danışman olarak atandı. Bu yıl için yaklaşık 9 katlık artışla 185 milyar liralık özelleştirme geliri hedefleyen, ‘deprem vergisi duble yollara gidiyor’ diyen AKP, satmaya da köprü ve otoyollardan başlayacak.

‘İHANET OLUR’ DEMİŞTİ

Bloomberg’e göre iktidar köprü ve otoyollardan en az 7 milyar dolarlık (güncel kurla 304.8 milyar TL) özelleştirme geliri bekliyor.

Haberde, 2012’deki özelleştirme sürecinde dönemin Başbakanı olan Tayyip Erdoğan’ın, “7 milyar doların altındaki satış, vatana ihanet olur” dediği hatırlatılarak “Hükümet, bu değerin üzerinde teklifler bekliyor” denildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu, Adana-Gaziantep Otoyolu ve Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nu 25 yıllığına özelleştirmek için BTY şirketiyle fizibilite çalışması yaptığını açıklamıştı.

Köprü ve otoyolların satışıyla sürekli gelirden vazgeçileceğini belirten Ekonomist Uğur Gürses, “Seçimden sonra kalamayacağını düşünen iktidar, gelecekteki gelirleri de harcama telaşında” yorumunu yaptı.