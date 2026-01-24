Hava tahminlerine göre, hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklıkların -45 dereceye kadar gerileyecek. Sadece soğuk değil, dondurucu rüzgarlarla birleşen bu hava akımının, insan sağlığı için "hayati risk" kategorisinde olduğu söylendi. Uzmanlar, yaklaşık 172 milyon Amerikalının bu ekstrem koşulların merkezinde kalacağını duyurdu.

SÜPERMARKETLERE AKIN ETTİLER

Fırtına paniği sokaklara ve market raflarına yansıdı. New York ve New Jersey başta olmak üzere birçok eyalette halk, temel ihtiyaçlarını stoklamak için mağazalara akın etti. Ekmek, su ve konserve reyonları saatler içerisinde bomboş kaldı.

Sadece temel gıdalar değil ayrıca elektrik kesintilerine karşı pil, battaniye ve mum satışları da rekor kırdı.

10 EYALET İÇİN 'KIRMIZI ALARM' VERİLDİ

Hava şartlarından dolayı 10'dan fazla eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Kuzey bölgelerinde kar kalınlığının yarım metreyi bulması bekleniyor. Teksas ve Virginia gibi kışa daha az alışkın güney eyaletlerinde, yolların tamamen buzlanması ulaşımı felç etti.

HAVALİMANLARI VE OKULLARDA ACİL DURUM

Eğitim kurumları süresiz olarak kapılarını kapatırken, ulaşım ağı da ağır darbe aldı. JFK, Newark ve LaGuardia gibi dünyanın en işlek havalimanlarında acil durum merkezleri kuruldu. Binlerce uçuşun iptal edilmesi beklenirken, yolculara "Havalimanına gelmeden durumunuzu kontrol edin" uyarısı yapıldı.

'EVDEN DIŞARI ÇIKMAYIN'

Yetkililer, "felaket boyutundaki buzlanma" nedeniyle yaşanabilecek devasa elektrik kesintilerine karşı uyardı. Vatandaşlara yapılan çağrı net: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın, evlerinizi terk etmeyin ve enerji tasarrufu yapın.