Güneş paneli yatırımı yapan ev sahipleri, kurulum sonrası karşılaştıkları gizli maliyetler ve sistem yetersizlikleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Enerji bağımsızlığı vaadiyle binlerce lira harcayan kullanıcılar, yanlış planlama kurbanı olduklarını anlayınca sisteme olan güvenlerini kaybediyor.

KULLANANLAR PİŞMAN OLUYOR

Güneş enerjisi sistemleri, şebekeye bağımlılığı bitiren "akıllı" bir yatırım olarak pazarlansa da uygulama aşamasındaki hatalar kullanıcıları isyan ettirdi. Yıllık elektrik tüketimi üzerinden yapılan standart hesaplamaların günlük yaşam alışkanlıklarıyla örtüşmemesi, beklenen tasarrufun kağıt üzerinde kalmasına neden oldu.

GECE YARISI GELEN FATURA ŞOKU

Sistemi kullanmaya başlayan ev sahiplerinin yaşadığı en büyük sorun, depolanan enerjinin hızla tükenmesi oldu. Gündüz üretilen elektriğin gece saatlerinde evi idare etmesi planlanırken, bataryaların beklenenden çok daha çabuk boşalmasıyla haneler yeniden şebekeye mahkum kaldı. Bu durum, tasarruf etmek isteyen kullanıcıların planlanandan daha erken ve yüksek tarifeden elektrik satın almasına yol açtı.

Bir ev sahibi, kurulumu yapan ekiplerin sadece ekipman boyutuna odaklandığını ancak elektriğin kullanım stratejisi hakkında hiçbir uyarıda bulunmadığını belirtti. Elektriğin ucuz olduğu saatlerde bataryayı doldurup pahalı saatlerde satma hayali kuran yatırımcılar, sistemin bu alışkanlıkları destekleyecek yapıda olmadığını gün batımından sonra öğrendi.

YANLIŞ PLANLAMA SİSTEMİ İŞLEMEZ HALE GETİRİYOR

Yaşanan mağduriyetlerin temelinde teknolojinin kendisi değil, yanlış projelendirme yatıyor. Birçok kullanıcı, sistemin verimli çalışması için daha fazla güneş paneli eklenmesi, invertör kapasitesinin yükseltilmesi ve çok daha büyük ve pahalı batarya sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ancak bunun en başta kendilerine söylenmediğini vurguladı. Bu ek yatırımlar yapılmadığında, kurulan mevcut sistem beklentileri karşılamaktan uzak kalarak ekonomik bir yük haline dönüşüyor.

Uzmanlar, sadece ortalama günlük tüketime bakarak sistem kurmanın büyük bir risk olduğunu hatırlattı. Planlama aşamasında stratejik sorular sorulmadan yapılan kurulumların, gün sonunda ekonomik bir yükten başka bir işe yaramadığı ifade edildi. Gerçek bir başarı için kullanıcıların elektrik kullanım hedeflerini netleştirmesi ve sadece rakamlara değil, yaşam tarzına uygun bir tasarım talep etmesi gerektiği belirtildi.