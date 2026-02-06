19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 20 Mart'ta Ramazan Bayramı ile sona erecek.



Her yıl olduğu gibi bu sene de gıda fırsatçıları Ramazan öncesi fiyatlara fahiş zamlar yaparken, marketlerde ateş pahası hale gelen gıda fiyatlarının Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha da zamlanması bekleniyor.





Son haftalarda fiyatı en hızlı yükselen ürün süt olurken, et ve bakliyat fiyatlarında da dikkate değer zamlar görülmekte.



SEBZE VE MEYVEYİ SEL Mİ VURDU?



Türkiye'nin tarım deposu şehirlerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen seller nedeniyle tonlarca meyve ve sebzenin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, üreticiler bu durumu gerekçe göstererek meyve ve sebze fiyatlarına yüzde 50'ye varan oranlarda zam yaptı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yağışlar nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarının gelecek hafta daha da zamlanması bekleniyor.



Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinde başlattığı denetimlerde 'haksız' şekilde fiyat artışına gittiği tespit edilen işletmelere yüklü cezalar uygularken, vatandaşlar ise Ramazan öncesinde "Yeni zamlar kapıda" beklentisiyle marketlere akın etti.

GIDA STOKLAMAK İÇİN MARKETLERE KOŞTULAR



Büyükşehirler başta olmak üzere binlerce vatandaşın Ramazan ayı boyunca tüketeceği temel gıda malzemelerini ve kırmızı ile beyaz et alışverişini tamamlamak için marketlere gittiği öğrenilirken, somut bir gerekçe sunulmadan yapılacak fiyat artışları için Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen para cezaları uygulanacak.