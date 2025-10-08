Rothschild ailesi, 1843 yılında kurulan şirkette %26,7 oranında hisseye sahip bulunuyor. Bu payın yaklaşık %20’si oy hakkı veren hisselerden oluşuyor.

The Economist’in diğer büyük hissedarı ise, İtalyan Agnelli ailesinin finans kuruluşu Exor. Exor, şirkette yaklaşık %43,4’lük bir paya sahip.

Axios’un haberine göre, satış işlemi tamamlandığında The Economist Group’un toplam değeri yaklaşık 800 milyon sterlin (1,07 milyar dolar) civarında olacak. Rothschild ailesinin elindeki payın değeri ise 400 milyon sterline kadar çıkabilir.

Haberde ayrıca, Rothschild ailesinin danışmanlarının ABD ve Birleşik Krallık’taki potansiyel alıcılarla – aile ofisleri ve stratejik yatırımcılar da dahil olmak üzere – görüşmelere başladığı bildirildi. Satış sürecinin, daha önce Bloomberg tarafından da aktarıldığı üzere, Lazard tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Axios’un aktardığına göre, satışın bu yıl tamamlanması bekleniyor.

The Economist ve Rothschild ailesi, Reuters’ın mesai saatleri dışında yaptığı yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

The Economist ile ilgili son büyük hisse devri 2015 yılında gerçekleşmişti. O dönemde Britanya merkezli Pearson, dergideki %50’lik hissesini satarak, yaklaşık 60 yıllık ortaklığını sonlandırmıştı.

The Economist, son yıllık gelir raporunda %2’lik bir artışla 368,5 milyon sterlin gelir elde ettiğini açıkladı. Şirketin 1,25 milyon abonesi bulunuyor ve ABD, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 14 ülkede faaliyet gösteriyor.