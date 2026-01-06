Türkiye genelinde deprem riskine karşı yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde bürokrasiyi azaltacak devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yeni sisteme göre, dönüşüm kapsamına alınan binalarda hak sahiplerine bildirimler artık elektronik ortamda yapılacak. Ancak e-Devlet üzerinden gönderilen bu mesajları takip etmeyen veya onay sürecini kaçıran vatandaşlar, mülkiyet haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

FİZİKİ TEBLİGAT KALKTI, ELEKTRONİK SÜREÇ BAŞLADI

Eski sistemde aylarca süren tebligat trafiği, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, binanın dönüşüm kararına ilişkin tüm bilgilendirmeler doğrudan hak sahibinin e-Devlet hesabına tanımlanacak. Bu uygulama ile sürecin hızlanması hedeflenirken, mülk sahiplerine dijital bildirimlerini düzenli kontrol etme sorumluluğu yükleniyor.

Konuyla ilgili ATV Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Avukat Çiğdem Kezer, yeni sistemin risklerine dikkat çekti. Kezer, tebligatı görmeyen veya sürece katılmayan mülk sahiplerinin arsa paylarının belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabileceğini belirtti.

Avukat Çiğdem Kezer, sürecin işleyişine dair şu kritik uyarıyı yaptı: “Vatandaş tebligatı görmezse, sürece katılmayan pay belediye tarafından satışa çıkarılabiliyor. Bu değişiklikler, geçmişte yaşanan uyuşmazlıklar ve sürecin tıkanması nedeniyle kanuna yansıdı. Satış süreci, askıda 15 gün bekletilerek vatandaşlara itiraz hakkı verildikten sonra uygulanıyor.”

15 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE ONAYLAMAYANIN PAYI SATILACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken noktası ise tanınan sürenin kısalığı oldu. e-Devlet üzerinden iletilen tebligatı 15 gün içerisinde görmeyen, onaylamayan veya dönüşüm kararına katılmayan maliklerin arsa payları belediye tarafından satışa sunulabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, tebligatın askı süresinin dolmasıyla birlikte sürecin geri dönülemez bir yola girdiğini belirtiyor. Dönüşüme katılmayan paylar, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılarak diğer paydaşlara veya üçüncü kişilere devredilebilecek.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN e-DEVLET KONTROLÜ ŞART

Yasal değişikliklerin temel amacının geçmişte yaşanan mülkiyet uyuşmazlıklarını sonlandırmak ve kentsel dönüşümü "tıkayan" süreçleri aşmak olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, "Vatandaş tebligatı görmediği takdirde, rızası dışında mülkünün satışıyla karşılaşabilir" uyarısında bulunarak, kentsel dönüşüm aşamasındaki binalarda yaşayanların e-Devlet bildirimlerini ve belediye duyurularını günlük olarak takip etmesi gerektiği vurgulandı.