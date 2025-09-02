Firuze ŞENAVCI / KORKUSUZ

Türkiye’de milyonlarca kişi ciddi yoksulluk çekiyor. Emekli etin, mey ve-sebzenin tadını unuttu. 22 bin liralık asgari ücret kirayı bile karşılamıyor. Derinleşen krize gözlerini yuman, ekonomide pembe tablo çizen Türkiye İstatistik Kurumu’na göre vatandaşın bir eli yağda diğeri balda…

Bu yılın 2’nci çeyrek büyüme verilerini açıklayan TÜİK, Türk halkının zenginleştiğini ilan etti. Kişi başına milli gelirimiz 17 bin 174 dolara çıktı. Yüksek enflasyon ve doların baskılanması sayesinde vatandaş resmi verilerde “zengin” oldu. Kağıt üzerindeki zenginlik halka yansımadı.