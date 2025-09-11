Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu.

Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" olduğu öğrenildi.

Habertürk'te o sırada canlı yayında olan sunucu Mesut Yar haberi aradan geçen 1 saatin ardından paylaştı.

Yar haberi şu sözlerle duyurdu:

"SİZDEN GELEN SORULARLA BUNLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"

"Sizden gelen soruları yanıtsız bırakmam gibi bir şey söz konusu olmaz, olamaz.

Sabahtan beri bana sorulan bir şey var. Altyazıda da yayınlamaya başladık. TMSF sizin de okuduğunuz üzere Can Holding'e bağlı şirketlere el koydu ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sizi şerefimle temin ederim ki; bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da hepinizle tek tek paylaşacağım.

Sizden gelen sorularla bunla karşı karşıya kaldım ve verebileceğim tek yanıt altyazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil."