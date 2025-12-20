Tam 23 yıllık AKP iktidarının, bir anda uyuşturucu operasyonları başlatması dikkat çekiciydi. Hapishanelerdeki uyuşturucu suçlularının sayısı 160 bine ulaşmasına, madde kullanma yaşının 9’a kadar düşmesine rağmen harekete geçmeyen iktidar bir anda operasyonlara başladı. Bunun arkasında başka bir kavganın yürütüldüğü iddia edildi.

Habertürk’e yönelik uyuşturucu operasyonu için “Ağır Abi” söylemi de bu iddialardan kaynaklanıyor. Ankara kulislerinde Ağır Abi’nin, iktidar partisi içinden olduğu konuşulurken AKP’deki iç çekişme de dile getiriliyor. Hakan Fidan ve Süleyman Soylu’nun hedefe konulduğu, Fidan’ın görevden alınacağı iddiası da ortaya atıldı.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyon 2 aydır bekletiliyordu. AKP içinden bazı isimler, Ersoy’a operasyonu engellemek için mücadele içine girdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk’te 3 Aralık günü Ersoy’un konuğu oldu. 9 Aralık’ta ise Ersoy gözaltına alındı. Ersoy’un, Hakan Fidan’a yakın olduğu ve operasyonla bakana mesaj verildiği konuşuluyor.

O DEMEÇLE BAŞLADI

Fidan’ın neden hedefe konulduğu hakkında iki ayrı senaryo dile getiriliyor:

1- Fidan, “Erdoğan sonrası” için partinin başına geçecek en kuvvetli isim.

2- Eylül ayında yaptığı ve büyük krize neden olan KAAN uçağının motoruyla ilgili açıklama.

TARİF ETTİĞİ İSİM

AKP’li Şamil Tayyar ise, hakkında Ersoy’dan daha ağır iddialar bulunan bir ismin işin içinde olduğunu söyledi. Tayyar, “Hakkında daha ağır iddialar konuşular biri var, ama işlem yapılmadı, tanınan birisi” dedi.

Tayyar’ın tarif ettiği isim, sık sık TV’lerde tartışma programlarına konuk oluyor. Hukukçu kimliğiyle biliniyor ve bir siyasi partiyle bağı da var. Bu kişiye operasyon yapılmaması için mensubu olduğu parti yöneticilerinin yoğun kulis yürüttüğü iddiası konuşuluyor.

FARUK ACAR MI TALİP?

Erdoğan’a yakın bir isme Habertürk’ü size alayım dedi

Öte yandan TMSF’ye devredilen Habertürk için AKP Medya ve Tanıtım Başkanı Faruk Acar’ın girişimde bulunduğu gündeme geldi. SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre Acar, Erdoğan’a yakın bir isme “Sizin de bir medya grubunuz olsun. Diğer isimlerin (aileye yakın kişileri söylüyor) medyası var.

SİZE AİT OLSUN

Ben alayım, size ait olsun bu platform. İzin verirseniz partideki görevimden de ayrılırım. 50 milyon dolar çıkartabilirim, 50 milyon dolar da borç bulurum” mesajı gönderdi. Mesajın ulaştığı isim “Partideki görevine devam etsin, işine baksın” diyerek öneriye olumsuz yanıt

verdi.

Laubali ve iffetsiz ortamda beni hiç kimse arayamaz

Dosyaya giren bir tanık ifadesine göre Ersoy, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Bu iddiaya Soylu çok kızdı ve şu açıklamayı yaptı:

“Bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamayacaksınız. 22 Kasım’da gittiğim Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak Ersoy’un aramasının, ne idüğü belirsiz birinin ‘etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı’ ifadesiyle sunulması... Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı, olamaz.”