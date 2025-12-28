Habertürk’ün eski Genel Müdürü ve eski Ana Haber sunucusu Veyis Ateş ile birlikte Mehmet Akif Ersoy ile bir programda sözleri ile gündeme gelen Youtube Yayıncısı Taner Çağlı “Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.

Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında Geçtiğimiz günlerde adliyeye getirilmiş, ifadesi alındıktan sonra ATK’da test vermek üzere serbest bırakılmıştı.

ATEŞ'E 10 GÜNDE 2. GÖZALTI

Geçtiğimiz hafta mevcutlu olarak adliyeye getirilen Veyis Ateş ardından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Test sonuçları beklenirken, yeni gözaltı kararı geldi.

2 isim de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonun Jandarma ekiplerince yaptığı kaydedildi.

TANER ÇAĞLI AYRINTISI

Çağlı'nın gözaltına alınmasının ardından Mehmet Akif Ersoy ile yaptığı program yeniden gündem oldu.

Çağlı, bahsi geçen Youtube programında Ersoy'a övgü dolu sözler söyleyerek; her annenin; kızının Ersoy ile evlenmesine izin vereceğini savunmuştu.

Çağlı o programda şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye'de bana göre en sevilen, güvenilen yüzünü gösterdiğimiz zaman 'bu kişiyi tanıyor musunuz?' dediğimiz zaman 'tanıyoruz ve çok güveniyoruz' şeklinde devam ettikleri bence çok özel kişilerden birisiyle beraberiz.

Bazı insanlar vardır yüzünden iyilik ve dürüstlük akar. Sen temiz aile çocuğu vardır ya Türkiye örf adetlerinde ve Türk kültüründe annelere sorduğunda... Bence her anneye seni gösterip, 'Bu adamı gördüğün kadarıyla kızını verir misin?' diye sorsak, her anne 'Evet' der"