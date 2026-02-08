İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. TMSF, el konulan şirketlerin taşınmazlarını satışa başladı.

ÖNCE OTELLERİ SATIŞA ÇIKTI

Medyaradar'ın haberine göre; Can Holding'in İstanbul'un kalbinde bulunan iki oteli TMSF tarafından açık artırmayla satılacak. Golden Hill Topkapı için belirlenen rakam 575 milyon 525 bin TL, Golden Hill DownTown için ise 663 milyon 777 bin TL muhammen bedelle satışa çıktı. İki otel de aynı gün, 3 Mart 2026 tarihinde satılacak. İki otelin de Fatih Belediyesi tarafından 30 Kasım 2025 tarihinde mühürlendiği ortaya çıktı. İhale teknik şartnamesinde ''Oteller, Fatih Belediyesi tarafından 30.11.2025 tarihinde mühürlenmiş ve uygun şartlar oluşturulana kadar otelcilik faaliyetlerine ara verilmiştir. Otelin açılışı ve çalıştırmayla ilgili her türlü yükümlülük alıcıya aittir'' şeklinde ifadelere yer verildi. İki otel üzerinde 241 bin TL kamu haczi bulunduğu öğrenildi.

ARAÇLAR DA SATILIYOR

TMSF Can Holding şirketlerinden Za Lojistik şirketine ait lüks araçları 8 Ocak 2026 tarihinde satışa çıkardı. Za Lojistik adına kayıtlı lüks araçların büyük kısmına alıcı çıkmadı. İçerisinde iki Land rover, iki adet Porsche, beş BMW, 1 Mercedes ve bir adet de Audi ikinci kez satışa çıktı TMSF, 'CAN' plakalı araçlar için belirlediği muhammen bedel ise 23 milyon 100 bin TL oldu. Açık artırma usulü yapılacak olan ihalede, satışa çıkan araçlar önceden görülebilecek. Satışlar 20 Şubat 2026 tarihinde TMSF binasında yapılacak.

NE OLMUŞTU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiasıyla jandarma eliyle operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen, Cemal Can ve Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ 16 Eylül'de mahkemeye sevk edilmiş ve tüm isimler tutuklanmıştı.

Aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can, Zühal Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen ve Sevda Çimen’in de bulunduğu toplam 16 kişi ile 121 şirkete ait mal varlıklarına el konulmuştu.