Kararın, hacıların mahremiyetini korumak ve ibadet sırasında manevi huzurun bozulmamasını sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.
CİHAZLARA EL KONULACAK
Yeni uygulama kapsamında yasaklara uymayan ziyaretçiler hakkında işlem yapılacağı duyuruldu. Yetkililer, izinsiz çekim yapanların kullandığı cihazlara el konulabileceğini ve kural ihlallerinin yasal sürece taşınacağını açıkladı.
Suudi makamları, düzenlemenin kutsal mekânların saygınlığını korumayı ve ibadetin daha sakin bir ortamda gerçekleştirilmesini hedeflediğini vurguladı.