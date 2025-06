HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİ. BŞK.

Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi Doğramacı Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5 .Kat Toplantı Salonunda 08/07/2025 Salı ve 09/07/2025 Çarşamba günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya her bir şartnameyi 3.000,00 TL karşılığında temin edebilirler.

Tahmini kira bedeli ve geçici teminat tutarları; kiralanacak yer için belirlenen toplam kira süresine göre hesaplanmıştır. İstekliler toplam kira süresine göre teklif vereceklerdir.

Bir yılı aşan kiralamalarda ilk yılı takip eden yılların kira bedelleri; bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılacaktır.

Alışveriş Merkezi’nin ortak alanlarının temizlik, ilaçlama giderleri gibi giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca işletilecek olup, ortak gider ücreti aylık kira bedelinin %10’u + KDV tutarında kiracıdan tahsil edilecektir.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

1- Kanuni ikametgah belgesi. (Gerçek kişiler için)

2- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi.

3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4- İmza sirküleri vermesi.

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi.

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

6- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

7- İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanı satın almaları ve dokümanın satın alındığına dair makbuzu sunmaları.

8- İhalelere katılacak isteklilerin Hacettepe Üniversitesine borcunun olmadığını gösteren kanıtlayıcı belge sunması. (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından temin edilecektir.) (Yeterlik Belgesi-1)

9- İhalelere katılacak isteklilerin Üniversitemizde bulunan Beytepe Alışveriş Merkezi ve/veya City Alışveriş Merkezi içerisinde işlettiği ticari işletmeye dair ortak giderler borcunun olmadığını gösteren kanıtlayıcı belge sunması. (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilecektir.) (Yeterlik Belgesi-2)

10- 1. Grup ihalelere katılmak isteyen istekli firmaya ait ISO 9001- ISO 22000- ISO 45001 sertifikalarını sunması. (Yeterlik Belgesi-3)

11- 1. Grup ihalelere katılacak olan isteklilerin aktif olarak faaliyette bulunan en az 3 şubesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belge sunmaları yada aktif olarak faaliyette en az 3 şubesi (gösteren belge sunulması zorunludur) bulunan bir firma ile Franchising sözleşmesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belge sunmaları.(Yeterlik Belgesi-4)

-Teminat mektupları dışındaki teminatların, Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte bir zarfın içinde sunulması gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş Hacettepe Ankara Şubesi : IBAN NUMARASI: TR 93 0001 2001 5410 0004 0003 12 nolu hesabına.)

-İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini bir zarf içerisinde en geç ihale saatinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46’ncı maddesinde yer alan hükümlerine göre; "istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler." (e-imzalı belgeler asıl olarak kabul edilecektir.)

-İstekliler ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler: Beytepe Yerleşkesi Öğrenci Evleri F-G Blok Arkası (Doğramacı Binası) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4.Kat Kiralama Müdürlüğü 6800 Beytepe-Çankaya/ANKARA,

E-posta: takip@hacettepe.edu.tr. Telefon: 0 (312) 305 1034 adresinden alınabilir.