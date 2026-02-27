Cemiyet hayatının tanınan çiftlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı günlerce konuşulan düğün töreniyle 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Çift, ilk bebekleri Arzu Alara’yı 2023 yılında kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Arzu Sabancı kendi moda markasını ileride torunu Arzu Alara’ya devredeceğini açıklamıştı.

İKİNCİ KEZ ERKEK BABASI OLUYOR

Geçtiğimiz haftalarda Sabancı cephesinden yeni bir haber cemiyet hayatında konuşulmaya başlandı. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çift ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Son gelişme ise, üç aylık olduğu konuşulan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu.

Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Hacı Sabancı, oğulları olacağı haberlerini doğrularken bebeklerinin ismi için henüz karar almadıklarını da açıkladı.

'BABALIK' DAVASI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Ancak geçtiğimiz yıl açılan bir dava Hacı Sabancı’yı zor durumda bıraktı. Evlenmeden önce F.D. isimli kadınla birlikte olan Hacı Sabancı’nın Uzay adında bir oğlu daha ortaya çıktı. Başlarda oğlu Uzay’ı saklayan F.D., kocasından boşandıktan sonra Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı.

Yapılan DNA testine göre Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Uzay bebeğin Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu belirlendi. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin ayrılacağı konuşulsa da çift birlikteliklerine devam etti.