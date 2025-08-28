Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki lig etabı kurasını değerlendirdi.

'DEVE DİŞİ RAKİP GELMEDİ'

Sarı kırmızılı ekibe güçlü rakip gelmediğini ifade eden Hacıosmanoğlu "Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan deve dişi rakipler gelmedi. Liverpool, eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura çekti.

Dördüncü torbada Türk takımı olması insanın içini acıtıyor ama Galatasaray, ikinci üçüncü torba takımlarından daha güçlü. Galatasaray, ilk 16'ya kalır, bu kadroyla da ilk 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

TFF Başkanı'nın değerlendirmelerine sosyal medyada tepki gelirken özellikle, Liverpool'un aktif en iyi kulüpler arasında olduğu yönünde yorumlar yapıldı.