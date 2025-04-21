Sakarya Şehir Hastanesi’nin tamamlanması için düzenlenen ikmal ihalesini, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ait ATR Yapı kazanmıştı. Şirket, 2021’deki ilk ihaleyi de almıştı.

HASTANENİN MALİYETİ 6 MİLYAR TL

Adapazarı’nda 300 dönüm araziye inşa edilen 1.000 yataklı Şehir Hastanesi için ilk ihale, 13 Temmuz 2021’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştı.

ATR Yapı, bu ihaleyi 1 milyar 248 milyon 61 bin TL’ye kazanmıştı.

Ancak hastane 2 yılda tamamlanamayınca, 13 Aralık 2024’te ikmal ihalesi düzenlendi.

Bu ihaleyi de 4 milyar 825 milyon TL bedelle ATR Yapı almıştı. Böylece hastanenin toplam maliyeti 6 milyar 73 milyon 61 bin TL’ye ulaşmıştı.

İŞÇİLER ŞİRKETİN ÖNÜNDE PROTESTOYA BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı Şirketi'nin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkardığı şehir hastanesi işçileri şirket merkezi önünde eyleme başladı.

Şirketin önünde oturan işler yanlarında valizlerini de getirdi.

İşçiler, ATR YAPI'nın bulunduğu plazanın girişini kapattı.

Görüntüleri paylaşan İnşaat-İş Sendikası ise, "Ya hakkımız olanı verip onurumuzla oynamaktan vazgeçersiniz ya da biz haklılık ve meşruluğumuzun gücüyle elimizden gelen her şeyi yaparız! İnşaat işçisinin köle olmadığını öğreneceksiniz!" notunu düştü.