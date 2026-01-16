Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir kalp rahatsızlığı geçirdiği ve hastanede tedavi edildiği öne sürülmüştü. TFF'den yapılan açıklamada Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı olarak bir sağlık kuruluna başvurduğu ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İşte yapılan açıklama:

Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur.

Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.