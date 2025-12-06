Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı tartışmalarına Hacıosmanoğlu’da katıldı.

Dünya Kupası kura çekimi için Amerika'da bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor maçındaki pozisyonla ilgili konuştu. HT Spor’a açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.