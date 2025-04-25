Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finali’nde Avusturya temsilcisi Salzburg ile İsviçre’nin Nyon kentindeki Centre Sportif de Colovray Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekibi bu önemli mücadelede yalnız bırakmayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, maç öncesinde takımı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

TFF'DEN ÇOĞU KİŞİ ZİYARETE KATILDI

Ziyarete TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yanı sıra; TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takımlar İdari Müdürü Mert Tuncay ve A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da katıldı.

Ayrıca UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da TFF heyetine eşlik etti.