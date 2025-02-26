Bybit, saldırının platform üzerindeki müşteri varlıklarını etkilemediğini ve kullanıcıların hesaplarının güvende olduğunu duyurdu. Şirketin CEO’su Ben Zhou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bybit bu kaybı telafi edebilecek durumda. Tüm müşteri varlıkları birebir karşılanıyor ve kayıp fonları kendi kaynaklarımızdan ya da iş ortaklarımızdan alacağımız kredilerle karşılayabiliriz” dedi.

Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük ikinci kripto para borsası olan Bybit, 60 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Ancak saldırının duyurulmasının ardından borsa, 350 binden fazla para çekme talebi aldı. Bu durum, fon işlemlerinde gecikmelere yol açtı.

Guardian'da yer alan habere göre; şirket, saldırının Ethereum transferi sırasında gerçekleştiğini belirtti. Soğuk cüzdandan (internet bağlantısı olmayan güvenli cüzdan) sıcak cüzdana (günlük işlemler için kullanılan çevrimiçi cüzdan) fon aktarımı yapıldığı sırada hackerlar güvenlik açıklarını kullanarak Ethereum’ları bilinmeyen bir adrese yönlendirdi. CEO Zhou, diğer cüzdanların saldırıdan etkilenmediğini söyledi.

Hırsızlık haberinin ardından Ethereum’un fiyatı yüzde 4’e yakın düştü. Ancak piyasa kısa sürede toparlanarak önceki seviyelerine döndü.

Bybit, çalınan fonları geri alabilmek için siber güvenlik uzmanlarından yardım çağrısında bulundu. Şirket, saldırıyı araştırmak için en iyi kripto analistleri ve güvenlik uzmanlarıyla çalışacağını açıkladı. Ayrıca çalınan fonların yaklaşık yüzde 10’unu bulan 140 milyon dolarlık ödül sunarak, hackerları durdurmaya yardımcı olacak kişileri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kripto para piyasasında büyük yankı uyandıran bu olay, sektör için büyük bir darbe oldu. Son dönemde ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkanlığa aday olması ve kripto dostu politikalar vadetmesi nedeniyle toparlanma sürecine giren piyasa, bu tür saldırılarla güven sarsıntısı yaşıyor.

Saldırının arkasında kimlerin olduğu bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu’nun olayla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Bu grup, daha önce Ronin Group’a yapılan 615 milyon dolarlık saldırı gibi büyük çaplı siber soygunlarla gündeme gelmişti.