Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ikinci gününde ikili ilişkilerde gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin savunma sanayii hamlelerinden ve ABD ile olan temaslarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Miçotakis, “Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında. Erdoğan ve Trump’ın F-35 ile ilgili konuşması hakkında yorum yapmayacağım” ifadelerini kullandı. Yunan Başbakan, bir ittifakın temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde devam etmesi gerektiğini savunurken, NATO müttefiklerinin Atina’nın “duyarlılıklarını” dikkate alması gerektiğini ileri sürdü.

YÜRÜYÜŞ ELEŞTİRİSİ

Zirveye katılan Miçotakis önceki gün toplantı salonuna girerken sıra dışı bir görüntü sergilemişti. Miçotakis’in bir omuzu bariz bir şekilde düşük olarak gerçekleştirdiği yürüyüş, zirveyi takip edenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Yunan liderin bu yürüyüş tarzı, Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal’ın kült yapımlarından “Sahte Kabadayı” filmindeki ikonik rolünü akıllara getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, diplomatik bir zirveye mizahi bir soluk getirerek günün en çok konuşulan detayları arasında yerini aldı. Miçotakis’in, Saray’a mehter marşı eşliğinde giriş yaptığı anlar Yunan basınında eleştirilmişti.

İhsan Sabri Çağlayangi

DARBEDEN KAÇMIŞTI

Yunan Başbakanı’nın bu sözleri, Konstantinos Miçotakis’in, Albaylar Cuntası (1967-1974) iktidara geldiğinde oğlu Kiryakos henüz 6 aylıkken Türkiye’ye kaçmıştı. 1990-1993 arasında başbakan olan Konstantinos Miçotakis hatıralarını anlatırken, Türkiye’de kendisinin çok iyi ağırlandığını vurgulamış ve dönemin Dişişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile yaptığı sohbetleri anlatmıştı. Yunan Başbakanı’nın babası, Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra Paris’e gitmişti.

Baba Konstantinos Miçotakis

Sınırda Türk araçlarına yavaşlatma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye’ye F-35 satışını engellemeye yönelik girişimlerine tepki göstermesinin ardından, sınır kapılarında sıcak bir gelişme yaşandı. İpsala Sınır Kapısı’nda Yunan gümrük görevlilerinin işlemleri kasıtlı olarak yavaşlattığı ve Türk plakalı araçları didik didik aradığı iddia edildi. Bölgedeki kriz nedeniyle Türk tarafında yüzlerce araçlık uzun kuyruklar oluştu.