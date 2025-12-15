Geçen günlerde merdivende verdiği pozlarla çok konuşulan Hadise şimdi de 2025'e veda dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

"Güle güle 2025" notunu düştüğü bir videoyu sosyal medyada paylaşan Hadise'nin sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle ettiği dans, kısa sürede gündem oldu.

SONUCU TEMİZ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, Hadise Açıkgöz de ifade vermişti.

Şarkıcı, "Hayatımın hiçbir dönemindeuyuşturucuyla alakam olmadı. Kullanmam. İçilen bir ortamda bulunmadım, sattığı bilinen biriyle irtibat kurmadım, konuyla ilgili birini aracı kılmadım" dedi.

Hadise ayrıca aylık gelirinin 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi.

testi temiz çıkan Hadise Açıkgöz hakkında takipsizlik kararı verilmişti.