Hadise (40), ABD'li şarkıcı Nicki Minaj'ın 'Stiletto Challenge' akımına uydu. Bu tehlikeli akımda, yüksek topuklu ayakkabılarla zorlu bir denge hareketi yapılıyor.
40 yaşındaki şarkıcı da tespih ve hurmanın olduğu masanın üzerine çıkıp bir yandan elinde şarap kaldırdı diğer yandan topuklu ayakkabılarıyla dengede kalmaya çalıştı.
Hadise'nin Instagram'da paylaştığı bu video takipçilerini ikiye böldü. Kimi "dini değerleri aşağıladı", "saygısızlık", "inanç değerlerini sahne dekoruna çevirmek kabul edilemez" derken kimi de "Sanatın sınırı olmaz, kimseye hakaret yok" diyerek şarkıcıyı savundu.