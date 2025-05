Özel hayatı, dansları ve kıyafetleriyle adından sık sık söz ettiren şarkıcı Hadise bir süredir 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu. Hadise'nin kıskançlık yüzünden Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği konuşulmuştu.

Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise geçen günlerde de şarkıcı Reynmen'in annesinin dansıyla ilgili yaptığı şu yorumla gündeme gelmişti: "Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. İğrenç ötesi midem bulandı."

"BENİ ASLA ALAŞAĞI EDEMEZSİN"

Hadise son konserinde dansı ve sahnede giymeyi tercih ettiği kostümleri hakkında yapılan eleştirilere karşılık verdi.

Şarkıcı "Göz önünde olunca tabii ki eleştiriler olacak. Biliyorsunuz herkes bizi beğenmek zorunda değil. Herkes her şarkımızı, her kıyafetimizi pohpohlamak zorunda da değil ama bu aralar üzerime çok geliniyor. Ama bil bakalım ne oldu? Beni asla alaşağı edemezsin. Dansıma, özgür konuşmama, seksi olmama laf geliyor. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız ama sadece güçlü olan hayatta kalır ve evet, ben çok güçlüyüm. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.