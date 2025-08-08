Şarkıcı Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz’ün 37. doğum günü için parti düzenledi.
Dünyaca ünlü bir markaya ait çiçek desenli bir elbise giyen Hadise, "Biriciğimin doğum günü kutlu olsun" diyerek kardeşi ile birlikte pasta kesti.
Enerjik halleri ile partiye renk katan şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ile dans edip gece boyunca eğlendi.
Son dönemde şarkılarıyla olduğu kadar sahne danslarıyla da adından söz ettiren Hadise, geçen günlerde yoğun iş temposunun getirdiği yorgunluk nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Ağladığı videoda Hadise, yorgunluğunu "Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence. I'm okay" sözlerle dile getirmişti.